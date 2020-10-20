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İstanbul'da 57 eve 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul polisi uzun süredir takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde 'Çukur' ismi verilen bir operasyonla eş zamanlı baskın düzenledi. 68 şüphelinin yakalanması için 57 eve yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
|20 Ekim 2020 07:39
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
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