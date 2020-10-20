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Ödenek artışında aslan payı yatırıma

TBMM'ye sunulan 2021 bütçe teklifinde, sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27.7 milyar lira, Hazine destekli kefaletler için 5.5 milyar lira ayrıldı
 20 Ekim 2020 07:55
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Ödenek artışında aslan payı yatırıma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223.5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119.9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2.7 milyar lira ödenek veriliyor.

2021 bütçe teklifinde, 2020'ye göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020'de 56.6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 artarak 103.7 milyar liraya ulaştı. 2020 bütçesine göre tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış yüzde 83, ulaştırmadaki artış yüzde 82, sağlıktaki artış yüzde 72 oldu.

Büyük yatırımcı kuruluşlar açısından ise yatırım ödeneği bir önceki yıla göre oransal olarak en fazla artış gösteren kurum yüzde 139 ile DSİ, yüzde 94 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 84 ile Karayolları Genel Müdürlüğü oldu.

Maraton başlıyor

Bütçe teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak. 27 Ekim günü başlayacak olan bütçe görüşmeleri, kamu kurumlarının bütçe sunumlarıyla 24 Kasım'a kadar devam edecek. Daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere geçilecek.
DHA
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