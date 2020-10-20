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Atık yağları 10 numara yağa çevirip satıyorlar

Türkiye'de satılan madeni yağların yüzde 10'unun geri toplanabildiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, 'Geri kalanın bir bölümünü 10 numara yağ yapıp otobüslere koyuyorlar' dedi.
 20 Ekim 2020 08:05
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Atık yağları 10 numara yağa çevirip satıyorlar

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar, Türkiye'de 500 bin tona yakın madeni yağ satıldığını, bunun yarısının atık yağ haline geldiğini, bu miktarın sadece yüzde 10'unun yani 25 bin tonunun geri toplanabildiğini açıkladı.

Binpınar, "Geriye kalan 225 bin ton ne oluyor biliyor musunuz? Ya sanayide yakıyorlar bunu ısınmak için ya çimento fabrikalarına gönderiyorlar ya da on numara yağ yapıyorlar, otobüslere koyuyorlar. Sonra o otobüsler yanıyor" dedi.

500 bin ton yağ

Çevre Komisyonu'nda motor yağı değişiminin yetkili belgesiyle yapılması ve atık yağların belli yerlere teslim edilmesi zorunluluğu getirilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Binpınar, komisyonda düzenlemeye ilişkin bilgi verirken, Türkiye'de 500 bin tona yakın madeni yağ satışı gerçekleştiğini belirtti. Binpınar, "Bunun yarısı atık yağ oluyor, arabalarda değiştirdiğiniz yağlar. Viskozitesini kaybetmiş yağları, bir süre sonra değiştiriyorsunuz. Bunların miktarı da 250 bin ton civarında.

Bunların toplama yetkisini biz, bunu piyasaya süren üreticilere PETDER'e verdik. Yıllardır maalesef toplanan miktar yüzde 10. Yani 250 bin ton yağın, 25 bin tonunu biz geri toplayabiliyoruz" diye konuştu. Toplanamayan 225 bin ton atık yağın akıbeti konusunda kritik çıkış yapan Binpınar, "Geriye kalan 225 bin ton ne oluyor biliyor musunuz? Ya sanayide yakıyorlar bunu ısınmak için ya çimento fabrikalarına gönderiyorlar ya da on numara yağ yapıyorlar, ondan sonra otobüslere koyuyorlar, mazota karıştırıyorlar. Ondan sonra o otobüsler yanıyor" ifadesini kullandı.

Yüzde 99'u dönüşüyor

Binpınar, atık yağların yüzde 99'unun ekonomiye tekrar kazandırılabildiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Atık yağların yüzde 99'unu geri dönüştürebiliyoruz. Türkiye'de rafineriler var, geri dönüştürme firmaları var. Bunlar dönüştüğü zamanda baz yağı oluyor, baz yağı dediğimiz de kalıp yağı ve gres yağı. Bunu üretip hem ihracat yapabiliyoruz hem de iç piyasada kullanıyoruz. Yani o firmaların aslında bunu toplamamalarındaki hedef ne biliyor musunuz? O atık yağı da kendileri yurt dışından getirip burada satıyorlar. Biz burada, içeride döndürdüğümüz zaman onlar atık yağı yurt dışından getirip burada satamayacaklar."

Atık yağ toplama oranını yükseltmek amacıyla belli yerlere teslim zorunluluğu getirileceğini dile getiren Binpınar, "İsteyen herkes madeni yağı değiştirebilir, hatta evde de değiştirebilirsiniz ama atık yağı gidip toprağa, suya dökmeyin, çöpe atmayın, bunu belli yerlere teslim edin, bu Türkiye ekonomisi için de iyi olacak" dedi.

50 bin atık yağcı

TESK Temsilcisi Çetin Demirkazık ise, "Türkiye'de yağ değişimi yapan 51-52 bin civarında işletme var. Burada oto bakım servisçisi adı altına geçen yaklaşık 50 bin civarında bir işletmeden bahsediyoruz" dedi. Demirkazık'ın, "Bakanlık lisansı verecek. Yağ toplama konusunda akreditasyon verilecek bu firmaların lisans bedellerinin makul seviyede tutulmasında büyük önem var" sözleri üzerine Binpınar, lisansların bedelsiz verildiğini kaydetti.
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