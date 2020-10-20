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'Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar'

İstanbul'da son günlerde koronavirüsü vakalarında yaşanan artışa rağmen İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekiyor. Birçok kişi artan vaka sayılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymuyor
 20 Ekim 2020 08:21
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'Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar'

Milliyet'ten Gökhak Kam'ın haberine göre: Bir fotoğraf karesi paylaşarak İstiklal Caddesi'nin bu pazar insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" diyerek tepki gösterdi. Milliyet olarak İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaşlara neden maske takmadıklarını sorduk. Bahaneler aynıydı.

'Cebimde'

İstiklal Caddesi'nde öğlen saatlerinde yaptığımız gözlemde yaşlısından gencine kadar birçok vatandaşın ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uymadığını gördük. Birçok vatandaş maskesini ya çenesine ya da koluna takarak yürüyordu. Bazılarında ise hiç maske yoktu. Gözlemimiz boyunca maskesiz olarak gezen vatandaşları uyaran herhangi bir görevliye de denk gelmedik. Cadde boyunca yaptığımız gözlemde maske takmayan vatandaşlara nedenini sorduğumuzda ise bahaneler bezenmiş yanıtlar aldık.

Maskesi boynunda takılı olan Ali Cumhur, "Bu saatte fazla kalabalık olmuyor diye yürüyüşe çıktım. Maske takıyorum ama yürürken yüzümden kayıyor" dedi. 65 yaş üzeri bir vatandaş ise maske kullanmamasını "Açık alanda bir şey olmaz. Maskem var cebimde. Kapalı alana girince takıyorum. Caddede yürürken insanlarla aramda mesafe olduğu için sorun olacağını düşünmüyorum" sözleriyle gerekçelendirdi.

'Sigara için çıkardım'

İstiklal Caddesi'nde maskesi çenesinde gezenlerden biri de Dilan Kaygısız. "Evim hemen şurada. İş yerimde az ileride" diyen Kaygısız, "Yürürken kahvemi içiyorum. Birazdan sigara da yakacağım, o yüzden maskem çenemde" derken maskesi kolunda yürüyen Hidayet Tongarlak ise "Maskemi yürürken sigara içmek için çıkardım. Sigaramı içtikten sonra tekrar takacağım" dedi. "Açık havada maske takmaya gerek yok" diyen Salih Önder "Yürürken maske adamı daraltıyor. Kalabalık bir yere yaklaşınca hemen takıyorum maskemi. Yanımda kimse yokken maske takmaya gerek yok diye düşünüyorum" sözleriyle bizi şaşırtmayı başardı. Her gün binlerce turistin gezmek için geldiği İstiklal Caddesi'nde yürüyen birçok yabancı turistin de maske takmadığına şahit olduk. Ailecek İstiklal Caddesi'ni gezen turistlerin bazıları hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uymuyorlardı. Neden maske takmadığını sorduğumuz Iraklı Muhammed Yaser'den, "Riskli ama maskeye karşı hassasiyetim olduğu için takamıyorum" cevabını aldık.
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