O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
|20 Ekim 2020 08:23
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Üç çocuğu bulunan Erduran "Parayı alsaydım vicdanen rahat olmayacaktım" dedi.?Gazi olduktan sonra toplam 120 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açan Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutara gönlü razı gelmediği için maddi tazminattan feragat etti. "Aynı şey olsa yine düşünmeden parayı reddederdim" diyen Erduran'a 160 bin TL ödendi.
Erduran, 22 yıllık çalışması sonunda emekli olan bir devlet memuruna verilen ikramiyenin yaklaşık 104-105 bin TL olduğunu belirtirken "Verilen parayı biz az bulduk. Ona binaen 100 bin TL'lik maddi, 20 bin TL'lik de manevi tazminat davası açtık. Şu an 20 bin TL'lik manevi tazminat ödenecek" dedi. Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran'a Türkiye'nin dört bir yanından tebrik mesajları yağıyor.
Milliyet'e yaptığı açıklama siyasilerden kendisine ulaşan olmadığını ancak halkın çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Erduran, "Yalnızca geçen gün Trabzon Valisi makamına çağırıp tebrik ve teşekkür etti. Sosyal medyadan binlerce kişi yazdı, numaramı isteyenler oldu. Arayanların çoğunluğu eski asker arkadaşlarım ve komutanlarım" dedi. Erduran, şu an çalışmadığını emekli maaşıyla geçindiğini anlattı. İki kızının üniversiteden yeni mezun olduğunu, bir de 10 yaşında oğlu bulunduğunu belirten Erduran, "Asker olmayı düşünürse sonuna kadar desteklerim" dedi. Çocukları da babalarıyla gurur duyduklarını ifade etti.
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