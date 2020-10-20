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CHP, İYİ Parti ve HDP'den birer başkan yardımcısı modeli üzerinde duruluyor

İttifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor
 20 Ekim 2020 08:30
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CHP, İYİ Parti ve HDP'den birer başkan yardımcısı modeli üzerinde duruluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin 2023'te yapılması planlanan seçim için bir model üzerinde durduğunu iddia etti.

Selvi bugünkü köşe yazısında "Yeni modelin iki aşamalı olduğu anlaşılıyor. Birinci adımda Erdoğan'ın tasfiyesi, ikinci aşamada ise muhalefet blokunun yönetimde yer alması" dedi ve şunları öne sürdü:

"Demokrasi bloku" tezini savunan Demirtaş'ın "başkan yardımcılığı ve iki bakanlık" formülünü tartışmaya açmaya hazırlandığı söyleniyor. Partiler üstü cumhurbaşkanının başkanlığında CHP, İYİ Parti ve HDP'den birer başkan yardımcısı ve demokrasi blokunu oluşturan partilerin oy oranlarına göre kabinede temsil edildikleri bir ittifak modeli üzerinde duruluyor. Elimizdeki kısıtlı bilgilere göre ittifakın ana omurgasını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye birer başkan yardımcılığı ile ittifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor.

Selvi, ayrıca "Kimse bana bu model muhalefet partilerinde müzakereye açılmadı demesin. 2018 seçimlerinde ve yerel seçimlerde 'muhalefette ittifak' modeli de siyasi partilerde hazırlanmamıştı. Ama bir yerlerde hazırlanıp muhalefete sunuldu" ifadesini kullandı.
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