Kasko ve trafikte fiyat eylülde yükseldi

Sigorta sektörü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon (TÜFE) sepetinde üç başlık altında yer alıyor. Bu kapsamda eylül ayında enflasyon, önceki aya göre yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 0.47, sağlık sigortasında yüzde 2.25, kasko ve zorunlu trafik sigortasında yüzde 2.91 arttı.

Geçen yılın aynı ayına (yıllık) göre enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 10.52, sağlık sigortasında yüzde 4.74 artarken kasko ve zorunlu trafik sigortasında yüzde 2.92 düştü. İlk 9 ayda ise sırasıyla yüzde 10.08, yüzde 7.8 ve yüzde 0.97 arttı.

Serhat Aligil