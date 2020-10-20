Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor

İktidar milletvekilleri ise koronavirüs şartlarının devam etmesinden dolayı izinlerin tekrar uzatılması için TBMM'ye teklif sundu. Buna göre 31 Oc

'a kadar uzatılacak olan izinler, Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle Adalet Bakanlığı tarafından 3 kez 2'şer ay uzatılabilecek.

Kovid-19 nedeniyle 15 Nisan'da izne gönderilen mahkümların izinleri tekrar uzatılıyor. İktidar partisi milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifte, açık cezaevindeki mahkümların izinlerinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması öngörülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 3 kez izinleri uzatabilecek. Bu durumda 15 Nisan'da izne ayrılan açık cezaevindeki mahkümların önemli bir kısmı cezalarını izinde bitirmiş olacak.

TBMM'YE SUNULDU

AK Parti ve MHP'li vekillerin imzasıyla yasalaşan infaz Düzenlemesi'yle izne çıkarılan mahkümların izinleri tekrar uzatılıyor. 15 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemeden yaklaşık 100 bin kişi yararlanırken, açık cezaevindeki mahkümlar da izne gönderildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle Adalet Bakanlığı 3 kez ikişer ay izinleri uzatırken, 30 Kasım'da bu sürede doluyor. Koronavirüs şartlarının devam etmesi ve izindeki mahkümların tekrar cezaevine çağrılmasının zor olmasından dolayı AK Parti izinlerin uzatılması için yeni bir teklif hazırladı.

31 OCAK'A KADAR İZİNLİ SAYILACAKLAR

AK Parti'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre, kapalı cezaevinde bulunup, açık cezaevine geçmeye hak kazananlar ile doğrudan açık cezaevine giden hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Koronavirüs salgın hastalığının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda kovid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Temmuz 2021 tarihinde ise tekrardan TBMM'ye yasa teklifi sunulacak. İzinde bulundukları süre boyunca geçen süreler ise infaz edilmiş gibi hükümlülerin lehine sayılacak.

Bünyamin Güler