1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor

Koronavirüs kapsamında izne gönderilen hükümlülerin izinleri tekrar uzatılıyor. 15 Nisan'dan beridir izinli sayılan açık cezaevindeki mahkümların izin süreleri 30 Kasım'da sona eriyor
 20 Ekim 2020 08:39
+Aa- Yazdır
Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor

İktidar milletvekilleri ise koronavirüs şartlarının devam etmesinden dolayı izinlerin tekrar uzatılması için TBMM'ye teklif sundu. Buna göre 31 Oc

'a kadar uzatılacak olan izinler, Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle Adalet Bakanlığı tarafından 3 kez 2'şer ay uzatılabilecek.

Kovid-19 nedeniyle 15 Nisan'da izne gönderilen mahkümların izinleri tekrar uzatılıyor. İktidar partisi milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifte, açık cezaevindeki mahkümların izinlerinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması öngörülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 3 kez izinleri uzatabilecek. Bu durumda 15 Nisan'da izne ayrılan açık cezaevindeki mahkümların önemli bir kısmı cezalarını izinde bitirmiş olacak.

TBMM'YE SUNULDU
AK Parti ve MHP'li vekillerin imzasıyla yasalaşan infaz Düzenlemesi'yle izne çıkarılan mahkümların izinleri tekrar uzatılıyor. 15 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemeden yaklaşık 100 bin kişi yararlanırken, açık cezaevindeki mahkümlar da izne gönderildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle Adalet Bakanlığı 3 kez ikişer ay izinleri uzatırken, 30 Kasım'da bu sürede doluyor. Koronavirüs şartlarının devam etmesi ve izindeki mahkümların tekrar cezaevine çağrılmasının zor olmasından dolayı AK Parti izinlerin uzatılması için yeni bir teklif hazırladı.

31 OCAK'A KADAR İZİNLİ SAYILACAKLAR

AK Parti'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre, kapalı cezaevinde bulunup, açık cezaevine geçmeye hak kazananlar ile doğrudan açık cezaevine giden hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Koronavirüs salgın hastalığının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda kovid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Temmuz 2021 tarihinde ise tekrardan TBMM'ye yasa teklifi sunulacak. İzinde bulundukları süre boyunca geçen süreler ise infaz edilmiş gibi hükümlülerin lehine sayılacak.

Bünyamin Güler
Milli Gazete
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bütçe Meclis'e sunuldu! Her kesime önemli destek
19 Ekim 2020 09:10		 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifi yasalaştı
17 Ekim 2020 11:29
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
17 Ekim 2020 00:12		 Yeni kanun teklifi Meclis'te... Kısa çalışma ödeneği uzatılıyor
16 Ekim 2020 18:22
'Sigara paketine depozito gelebilir'
16 Ekim 2020 08:25		 Kovid-19 'meslek hastalığı' kabul edilsin
16 Ekim 2020 08:20
Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor
16 Ekim 2020 07:47		 Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
15 Ekim 2020 08:50
Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi Meclis'te
12 Ekim 2020 11:46		 YÖK Kanunu'nda değişiklik
07 Ekim 2020 19:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:57 - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor09:56 - Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu09:56 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak09:51 - Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar09:43 - Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim09:38 - Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
09:36 - YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede09:35 - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı09:34 - Dolar güne düşüşle başladı09:28 - İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!09:25 - 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında FETÖ gözaltısı09:25 - Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
09:16 - Anayasa Mahkemesinden disiplin cezalarıyla ilgili iki önemli karar09:13 - 8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği09:11 - Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'09:10 - O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...09:08 - Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
09:03 - Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akşam sefası 1
tunceli 1
komşu kapısı 1
18.10.2020 göztepe'ye verilen penaltı 1
garry rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi 1
çintemani 1
19.10.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 5
bim mağazalarının cuma namazı vakti kapalı olması 5
bağırsak 1
topyekün bir eğitim reformu yapmalıyız 3
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam