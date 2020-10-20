İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı istifa etti
|20 Ekim 2020 08:44
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Ahmet Hakan'ın programına katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Özdağ'ın sözlerinin ardından yayına bağlanan Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın" diye konuştu.
Özdağ'a İyi Parti'den tepkiler yükselirken, danışmanlığını yapan Hüseyin Evren Kavas da istifa ettiğini duyurdu.
Kavas'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim."
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