1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! İşte sebebi...

Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunu gözlemlendi. Bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
 20 Ekim 2020 08:48
+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! İşte sebebi...

Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu

aktardı.

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak:BBC Türkçe
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
20 Ekim 2020 00:25		 Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu
16 Ekim 2020 11:53
YouTube'den 'Covid-19 aşısı' kararı
15 Ekim 2020 10:28		 Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
14 Ekim 2020 11:21
Microsoft'tan flaş açıklama: Büyük çaplı siber saldırı engellendi
13 Ekim 2020 03:34		 Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
03 Ekim 2020 21:32
33 internet sitesine erişim engellendi
28 Eylül 2020 19:24		 Acun Ilıcalı'dan dijital yayın platformu: Exxen
26 Eylül 2020 01:08
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı
22 Eylül 2020 20:36		 Dünyada ilk Kürtçe çocuk oyunu tasarlandı: Bejan
22 Eylül 2020 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:57 - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor09:56 - Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu09:56 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak09:51 - Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar09:43 - Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim09:38 - Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
09:36 - YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede09:35 - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı09:34 - Dolar güne düşüşle başladı09:28 - İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!09:25 - 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında FETÖ gözaltısı09:25 - Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
09:16 - Anayasa Mahkemesinden disiplin cezalarıyla ilgili iki önemli karar09:13 - 8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği09:11 - Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'09:10 - O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...09:08 - Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
09:03 - Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nisyan 1
runik alfabe 1
kevin mirallas 1
oturmaya mı geldik 2
uğur dündar 1
kilo mu aldın sen 4
barbar 2
pala bıyık 1
sukuşi sumuşi muşi falan filan 1
ebeveyn olmak 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam