Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
|20 Ekim 2020 09:03
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'BÖYLE BİR AMACIM YOKTU'
Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Batu Belen savunmasında, İngiltere'de yapılacak Türk kültürüne yönelik bir yarışma ve etkinliğe katılmak için yaptığı çalışma sırasında Türk mezar taşlarının Batı'da ilgi çektiğini öğrendiğini, bu konu üzerine çekim yapıp yarışmaya katılmaya karar verdiğin söyledi. Seçtiği konuya en uygun yerin, videonun çekildiği Karacaahmet Mezarlığı olduğunu belirten Belen "Çekim için izin başvurusu yapmadık. Makyaj ve kostümleri Utku ayarladı. Videoyu yarışmaya gönderdik ama koronavirüs nedeniyle yarışma ertelenince sosyal medya hesabımda paylaştım. Video içeriğinin yanlış anlaşılması nedeniyle kaldırdı. Dini değerleri aşağılamak gibi bir amacım yoktu" dedi.
İddianamede, sosyal medya hesaplarından videoyu paylaşan şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, suça konu video içeriğinde yer alan hareketlerinin de dini değerleri aşağılar mahiyette olduğu belirtilerek her iki şüphelinin de 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
Aziz Özen
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