1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan'da, Osmanlı döneminden kalma bazı mezarların üzerinde yürüyerek video klip çekmek ve bu klibi sosyal medya hesaplarından paylaşmakla suçlanan Batu Belen (26) ve Utku Şahinkaya (24) hakkında, 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 20 Ekim 2020 09:03
+Aa- Yazdır
Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi

'BÖYLE BİR AMACIM YOKTU'

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Batu Belen savunmasında, İngiltere'de yapılacak Türk kültürüne yönelik bir yarışma ve etkinliğe katılmak için yaptığı çalışma sırasında Türk mezar taşlarının Batı'da ilgi çektiğini öğrendiğini, bu konu üzerine çekim yapıp yarışmaya katılmaya karar verdiğin söyledi. Seçtiği konuya en uygun yerin, videonun çekildiği Karacaahmet Mezarlığı olduğunu belirten Belen "Çekim için izin başvurusu yapmadık. Makyaj ve kostümleri Utku ayarladı. Videoyu yarışmaya gönderdik ama koronavirüs nedeniyle yarışma ertelenince sosyal medya hesabımda paylaştım. Video içeriğinin yanlış anlaşılması nedeniyle kaldırdı. Dini değerleri aşağılamak gibi bir amacım yoktu" dedi.

İddianamede, sosyal medya hesaplarından videoyu paylaşan şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, suça konu video içeriğinde yer alan hareketlerinin de dini değerleri aşağılar mahiyette olduğu belirtilerek her iki şüphelinin de 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Aziz Özen
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
19 Ekim 2020 13:48		 Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
16 Ekim 2020 17:20
Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16 Ekim 2020 12:31		 Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
16 Ekim 2020 07:14
Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
15 Ekim 2020 14:47		 Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye
15 Ekim 2020 10:56
Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı
15 Ekim 2020 09:55		 Emekli hemşireyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
14 Ekim 2020 20:50
Savcı, Can Dündar için 35 yıl hapis istedi
14 Ekim 2020 14:29		 Ankara Garı saldırısına ilişkin karar hukuka uygun bulundu
14 Ekim 2020 12:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:57 - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor09:56 - Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu09:56 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak09:51 - Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar09:43 - Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim09:38 - Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
09:36 - YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede09:35 - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı09:34 - Dolar güne düşüşle başladı09:28 - İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!09:25 - 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında FETÖ gözaltısı09:25 - Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
09:16 - Anayasa Mahkemesinden disiplin cezalarıyla ilgili iki önemli karar09:13 - 8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği09:11 - Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'09:10 - O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...09:08 - Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
09:03 - Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
darbareye eli 1
pala bıyık 1
Hasbinallah ve nimel vekil 1
Aynalı Tılsımlar Dükkanı 1
Namaz 2
topyekün bir eğitim reformu yapmalıyız 3
medyamız sesimizi nefesimizi yansıtmıyor 4
uğur dündar 1
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 2
iflas 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam