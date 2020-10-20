Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
Yunanıstan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, kısa süre içerisinde askerlik süresinin 12 aya yükseltileceğini söyledi
|20 Ekim 2020 09:08
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Yunanıstan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, kısa süre içerisinde askerlik süresinin 12 aya yükseltileceğini söyledi. Panayotopulos, Meriç'te bulunan Yunan-Türk sınırına da değinerek, bölgeyi gerek profesyonel paralı askerlerle gerekse mecburi askerlik hizmetini yapmakta olan askerlerle daha sıkı donatacaklarını belirterek, 9 ay olan askerlik süresinin 12 aya yükseleceğini duyurdu.
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