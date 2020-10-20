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Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 6-8 Ekim soruşturmasında, sokak olayları ve Yasin Börü'nün öldürülmesiyle ilgili temyiz kararında HDP'yi işaret ettiği ortaya çıktı
 20 Ekim 2020 09:11
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Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'

25 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani olayları' olarak bilinen terör olayları ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, gözaltına alınan 20 şüpheliden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz günlerde eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında da tutuklama kararı verildi. 6-7 Ekim 2014'te yaşanan Ayn el-Arap (Kobani) olayları soruşturmasıyla ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin sokak olayları ve Yasin Börü'nün öldürülmesi ile ilgili geçen şubat ayındaki temyiz kararında da HDP'yi işaret ettiği ortaya çıktı.

YARGITAY: İSYANA DAVET

Yargıtay kararında, HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) acil çağrı başlığıyla paylaşılan "Halkımıza acil çağrı; Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımızı sokağa çıkmaya ve sokakta olanlara destek vermeye çağırıyoruz" mesajıyla vatandaşların HDP tarafından silahlı bir direniş ve isyana davet edildiğine yer verildi.

SANIKLAR TERÖR SUÇLUSU SAYILACAK

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, gerek PKK/KCK üst yönetimi, gerekse HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda, DEAŞ terör örgütünce masum insanlara yönelik terör eylemlerinin yarattığı kaos ortamından istifade edildiğini kaydetti. Sanıkların PKK/KCK ile ilişkilerinin bulunup bulunmadığı belirlenmemiş olsa da eylemlere katıldıkları, gerçekleştirdikleri saldırılar nedeniyle 'terör örgütü mensubu olmasa da, örgüt adına suç işleyenlerin terör suçlusu sayılacağı ve örgüt üyesi gibi cezalandırılacakları" kararda vurguladı.

Dilhan Dumanoğlu
Sabah
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