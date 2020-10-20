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O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...

Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, çocukların sevdiği oyuncaklar arasında yer alan slime'ların yarattığı tehlikeyi anlattı.
 20 Ekim 2020 09:10
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O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...

'Slime'daki boraks çocukların sağlığını tehdit ediyor

Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Slime, son zamanların moda oyuncağı. Benim de torunum var. Oradan biliyorum. Anne ve babalar olarak boyalı oyuncakları çocukların ellerine vermemeğe çalışıyoruz. Slime boraksla yapılan bir ürün. Boraks, tutkal ve su ayrıca gıda boyaları da içeren oyun malzemesi. Elle uzatılıyor olması, yapışkan olmamasının nedeni boraks denilen malzemenin içinde olması. Bu nedenle tehlikeli. Boraks hem solunduğu hem de yutulduğu zaman çok zarar veren bir madde. Aslında kullanılmaması gerekli" dedi.

İçeriğinde tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallar kullanılması durumunda slime'lar, tehlike saçıyor. Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, çocukların sevdiği oyuncaklar arasında yer alan bu tür slime'ların yarattığı tehlikeyi anlattı. Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Slime, son zamanların moda oyuncağı. Benim de torunum var. Oradan biliyorum. Anne ve babalar olarak boyalı oyuncakları çocukların ellerine vermemeye çalışıyoruz. Slime boraksla yapılan bir ürün. Boraks, tutkal ve su ayrıca gıda boyaları da içeren oyun malzemesi. Elle uzatılıyor olması, yapışkan olmamasının nedeni boraks denilen malzemenin içinde olması. Bu nedenle tehlikeli. Boraks hem solunduğu hem de yutulduğu zaman çok zarar veren bir madde. Aslında kullanılmaması gerekli" dedi.

'UZAK TUTULMASI VE VERİLMEMESİNİ ÖNERİYORUZ'

Dermotoloji açısından da değerlendiren Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Gıda boyalarını içeriyor olması. Bazen köpürsün diye içine başka şeyler de koyuluyor. İnternetten araştırdığımızda içerisine neler konulduğunu dair çeşitli tarifler var. Sakız gibi uzayan, ele yapışmayan ve renkli bir ürün. Tutkallar artık yasaklandı. Kokulu silgilerde kullanılan maddelerin hepsi çocuklarda zararlı bulunduğu için artık kullanılmıyor. Slime'ların içinde de bunların olduğu söyleniyor. Sileme'lar çocuklarda egzemaya sebep olabilir. Deri değişikliklerine de sebep olabilir. O nedenle bu tür oyuncakların çocuklardan her türlü oyuncağın uzak tutulması ve verilmemesini öneriyoruz" dedi.

4 yaşındaki Asya Yılmaz'ın annesi Funda Yılmaz ise, çocuğunu 'slime' gibi maddeden uzak tuttuğunu belirti, "Çocuklar slime çok seviyor. Birbirlerinden görerek özeniyorlar. Kızım da uzun süre merak edip istedi. Ama kesinlikle almıyorum. İçinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı evime sokmak istemiyorum. Genelde elimden geldiğince her şeyde sağlıklı şeyleri tercih ediyorum. Gerek kıyafet, yiyecek ve oyuncak olsun. Her konuda sağlıklı şeyler tercih ediyorum" dedi. Küçük Asya ise, "Slime'ları seviyorum. Annem, babam bana slime almıyor. Çünkü içindeki maddelerin bana zarar vereceğinden korkuyorlar" dedi.

Öte yandan geçen yıl, İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, bir slime imalathanesinden alınan numuneler incelenmiş, hiçbir kurala uyulmadan yapıldığı anlaşılmış ayrıca içinde cilt kanserine neden olan kimyasal 'boraks' maddesinin yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmişti. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de bu marka slime'ların toplatılması kararını almıştı.

BORAKS NEDİR?

Boraks, yapısal olarak içerisinde oksijen su, sodyum ve bor elementleri barındıran bir kimyasal maddedir. Birçok kadın temizlik ve kimyasal maddelerden uzaklaşarak boraks maddesine yönelmiştir. Beyazlatıcı özelliği ve küflenmeyi engellemesi ile beraber kullanım amacı da çoğalmaktadır. Günümüzde birçok kadının tercih ettiği boraks Amerika' da yasak bir maddedir. Boraks ülkemizde doğal bir madde olarak bilinse de sağlığımız açısından riskler oluşturabilir.

BORAKSIN ZARARLARI

Özellikle boraksın yapışmama özelliğinden dolayı dondurma külahı yapımında içeriğe eklenmektedir. Fakat bu insan sağlığı için son derece tehlikeli bir durumdur. Ölüme sebebiyet verebilme ihtimali vardır.
DHA
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