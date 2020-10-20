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İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!

Kurak geçen yaz aylarının ardından İstanbul, sonbaharda da barajlara büyük oranda etki edecek yağışı henüz alamadı. Son dönemdeki yağışlara karşın İstanbul barajlarındaki düşüş devam ediyor.
 20 Ekim 2020 09:28
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İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!

Ekim ayından bu yana aralıklı olarak devam eden yağışların barajlara değil de yer altı sularına etki ettiğini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'un yaklaşık 100 günlük suyu kaldığını, ancak bu hesaplamaya hiç yağmur yağmaması ihtimalini eklemenin gerektiğini söyledi. Tek, durumun ciddi olduğunu belirterek susuzluk tehlikesine karşı bir duyarlılık oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki su seviyesi son iki haftadaki haftadaki yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 34'lerden yüzde 32'lere kadar geriledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da günlük yüzde 0,3'lük bir su tüketimi olduğunu söyleyerek, bu hesaplama ile İstanbul'un yaklaşık 100 günlük suyu kaldığını ancak bu hesaplamaya hiç yağmur yağmaması ihtimalini de eklemenin gerektiğini söyledi.

YAĞIŞLAR ÜÇTE BİRİNE DÜŞTÜ

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında görülen yağışların aralıklı seyrettiğini söyleyen Adil Tek, önümüzdeki günlerinde kurak geçmesini beklediklerini ifade etti.

Tek, İstanbul aldığı yağış bakımından ortalama değerlerin altına düştüğünü belirterek, ''Bizim Kandilli'de yaptığımız ölçümlere göre, İstanbul'un eylül ayı yağış ortalaması yaklaşık 66 kilogram iken geçtiğimiz Eylül ayında 22 kilogram yağış aldığımız görülüyor. Yani yağış oranı 3'te 1 oranında düşmüş durumda'' açıklamasını yaptı.

Ekim ayı ortalama yağış değerlerinin 95-100 kilogram civarlarında olduğunu belirten Adil Tek, ekim ayının yarı olmasına rağmen beklenen yağış oranına henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Tuğba Öztürk
NTV
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