1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Ekim 2020 09:34
+Aa- Yazdır
Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,9030 7,9040
Avro 9,3050 9,3060
Sterlin 10,2110 10,2620
ANKARA
ABD Doları 7,8750 7,9250
Avro 9,2650 9,3250
Sterlin 10,1500 10,3500
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doçent Şahin: Türk lirası dijital paraya dönüşebilir
20 Ekim 2020 08:10		 Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
19 Ekim 2020 18:28
Çeyrek altın ne kadar oldu?
19 Ekim 2020 17:37		 Gün sonunda dolar ve avro fiyatları
19 Ekim 2020 17:20
Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak
19 Ekim 2020 16:34		 Gram altın 484 lira seviyelerinde
19 Ekim 2020 11:31
Dolar güne sakin başladı
19 Ekim 2020 09:45		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
16 Ekim 2020 18:41
Borsa, günü yükselişle tamamladı
16 Ekim 2020 18:36		 Çeyrek altın haftayı 783 TL'den tamamladı
16 Ekim 2020 17:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:57 - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor09:56 - Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu09:56 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak09:51 - Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar09:43 - Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim09:38 - Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
09:36 - YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede09:35 - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı09:34 - Dolar güne düşüşle başladı09:28 - İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!09:25 - 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında FETÖ gözaltısı09:25 - Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
09:16 - Anayasa Mahkemesinden disiplin cezalarıyla ilgili iki önemli karar09:13 - 8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği09:11 - Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'09:10 - O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...09:08 - Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
09:03 - Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akşam sefası 1
tunceli 1
komşu kapısı 1
18.10.2020 göztepe'ye verilen penaltı 1
garry rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi 1
çintemani 1
19.10.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 5
bim mağazalarının cuma namazı vakti kapalı olması 5
bağırsak 1
topyekün bir eğitim reformu yapmalıyız 3
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam