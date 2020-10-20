Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|20 Ekim 2020 09:35
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Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.
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