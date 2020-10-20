1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi
 20 Ekim 2020 09:36
+Aa- Yazdır
YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'tıp fakültesi' teşekkürü
17 Ekim 2020 13:11		 Amerikan Endokrin Kongresi'ne ilk kez Türk bilim insanı başkanlık edecek
16 Ekim 2020 11:28
YÖK'ten yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye ödül
16 Ekim 2020 11:11		 Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın
14 Ekim 2020 07:47
Akademisyenler hastanenin atık suyunda Kovid-19'u araştıracak
12 Ekim 2020 13:27		 Kamu-üniversite işbirliği önündeki engeller nasıl kaldırılabilir?
11 Ekim 2020 07:45
Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'
10 Ekim 2020 12:30		 İşte en çok bütçe ödeneği ayrılan üniversiteler
10 Ekim 2020 11:36
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
09 Ekim 2020 00:05		 100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı
07 Ekim 2020 22:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:57 - İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor09:56 - Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu09:56 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak09:51 - Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar09:43 - Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim09:38 - Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
09:36 - YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede09:35 - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı09:34 - Dolar güne düşüşle başladı09:28 - İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı!09:25 - 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında FETÖ gözaltısı09:25 - Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
09:16 - Anayasa Mahkemesinden disiplin cezalarıyla ilgili iki önemli karar09:13 - 8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği09:11 - Yasin Börü dosyasında gelişme.. 'Katliamdan HDP sorumlu'09:10 - O oyuncaklara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor...09:08 - Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
09:03 - Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
O gazi emekli maaşıyla geçiniyor
Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
runik alfabe 1
instagram'da butik açmak 2
vicdan 1
hattori hanzo 2
barbar 2
darbareye eli 1
tövbe 3
idlibe yardım götüren komutan 4
mevsim 2
gündelikçiden sonra evde beyaz çorapla tur atan kadın 2
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam