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Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim

Serdar Ortaç, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan yöneticilerini topa tuttu. Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere bile gideceğini söyledi.
 20 Ekim 2020 09:43
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Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi devam ediyor

Çatışmaların 24. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası ünlü isimlerden Azerbaycan'a karşı destek mesajları geliyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'le Etiler'de, market alışverişi yaparken görüntülendi.

"RUH HASTASI"

Ortaç'a, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar soruldu.

Ünlü şarkıcı, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası." dedi.

"BANA GELENE KADAR"

Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını."

HAPİS YATTI

Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yattı.

ÖNCE HAPİS SONRA BEDELLİ

Hapisten çıkan Serdar Ortaç daha sonra askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı.
Türkiye
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