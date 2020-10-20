Serdar Ortaç: Gerekirse Azerbaycan için askere bile giderim
|20 Ekim 2020 09:43
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi devam ediyor
Çatışmaların 24. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası ünlü isimlerden Azerbaycan'a karşı destek mesajları geliyor.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'le Etiler'de, market alışverişi yaparken görüntülendi.
"RUH HASTASI"
Ortaç'a, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar soruldu.
Ünlü şarkıcı, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası." dedi.
"BANA GELENE KADAR"
Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını."
HAPİS YATTI
Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yattı.
ÖNCE HAPİS SONRA BEDELLİ
Hapisten çıkan Serdar Ortaç daha sonra askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi
16 Ekim 2020 11:07
|RTÜK'ten Spotify açıklaması
15 Ekim 2020 13:28
|Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
15 Ekim 2020 08:21
|Sanatçı Yavuz Bingöl'ün acı günü
13 Ekim 2020 19:39
|Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası
13 Ekim 2020 09:17
|Eylül ayında en çok bunlar dinlendi
12 Ekim 2020 23:42
|Harika Avcı'ya hırsız şoku! 1 milyon 568 bin lirası çalındı
12 Ekim 2020 22:14
|Serdar Ortaç: Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum
12 Ekim 2020 12:01
|CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı
10 Ekim 2020 18:37
|Acun Ilıcalı'ya mahkemeden telif şoku!
10 Ekim 2020 16:19