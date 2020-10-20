Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar

Çok sayıda mağdur yaratan telefon dolandırıcıları, hilelerine her gün yenilerini ekliyor. Özellikle de devletin pandemi yardımlarını hedef alan dolandırıcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ambleminin bulunduğu binlerce mektubu dar gelirli semtlerdeki ailelere gönderdi. Mektubu alan ailelere, kendilerine 3 bin TL sosyal yardım yapılacağı belirtilerek, kimlik doğrulaması için mektuptaki telefonu aramaları gerektiği ifade edildi.

HESAPLARI BOŞALTTILAR!

'312' kodu uzantısı bulunan numarayı arayan kişilerden ise cep telefonlarına gönderilen linki tıklayarak onay vermeleri istendi. Vatandaşlar asıl kabusu ise bundan sonra yaşadı. Söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, casus yazılım sistemi ile kişisel bilgileri ele geçirildi ve mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak hesapları boşaltıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Aylardır salgın stresi içerisinde yaşayan kullanıcılarımız, telefonlarına gelen 'sosyal destek ödemesi' mesajını açınca banka hesaplarının boşaltıldığını gördü. MOBİSAD olarak tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz; lütfen gelen mesajlara itibar etmeyin" dedi.

BANKA BİLGİSİ YAZMAYIN

Turnacı, şöyle devam etti: "Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi. Cep telefonlarına pandemi destek yardımıyla ilgili SMS gönderen dolandırıcılar, mesajı alan kişi linke tıkladığı an telefonun kontrolünü ele geçiriyor ve tüm banka hesaplarını boşaltıyor. MOBİSAD olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir devlet desteği veya benzeri yardım desteği cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka bilgilerini isteyerek gerçekleşmiyor. Vatandaşlarımızın bu tarz mesajlara itibar etmemelerini, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere girmemelerini rica ediyoruz."

EMNİYET DE SMS YOLLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü de vatandaşların cep telefonuna "Hiçbir kurum ve kuruluş, devlet desteği veya benzeri yardım desteği yapmak bahanesi ile cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka veya kredi kartı bilgilerini isteyerek yardım dağıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesaj içeriğinde geçen bilmedikleri linklere tıklamamaları, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere kesinlikle girmemeleri gerekmektedir" mesajı yolladı.

BU 5 MADDEYE DİKKAT!

1-Hediye, çekiliş içerikli reklamlara itibar etmeyin ve Android cihaz kullanıyorsanız "Google Play" harici uygulama yüklemeyin.

2-Sahte e-postalarda yer alan bağlantıya tıkladıysanız gittiğiniz adresin resmi hesap olup olmadığına ve başında https:// ifadesinin yer alıp almadığına dikkat edin.

3- Şifrelerinizi ve kart bilgilerinizi asla kimse ile paylaşmayın.

4- Kart bilgilerinizi bilgisayarınızda veya sosyal medyanızda saklamayın.

5-E-posta şifrenizi sık sık değiştirin.

Metin Can