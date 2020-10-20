İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
|20 Ekim 2020 09:57
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin doğusu ile İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceği öngörülüyor.
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