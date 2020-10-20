HSK'nın ihraç ettiği hakimlerden 2'si gözaltına alındı
HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
|20 Ekim 2020 10:00
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.
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