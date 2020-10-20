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Bahçelievler'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Bahçelievler'de, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
|20 Ekim 2020 10:33
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Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir kuaförün önünde 13 Ekim'de, Haydar M.K'nin öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı maktulün imam nikahlı eşinden olan çocuğu Yusuf Cemal S'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Takibini sürdüren ekipler, şüpheliyi Beyoğlu'nda gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, babasının annesine şiddet uyguladığını, daha önce de aralarında bu nedenle tartışma yaşandığını, cinayeti de bu nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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