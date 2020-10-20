1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şentop Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti.
 20 Ekim 2020 10:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti.

TBMM Başkanı Şentop: "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir"

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi
20 Ekim 2020 11:13		 Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt
20 Ekim 2020 11:05
Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama
20 Ekim 2020 11:05		 5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
20 Ekim 2020 10:25
Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
20 Ekim 2020 09:25		 Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
20 Ekim 2020 09:08
İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı istifa etti
20 Ekim 2020 08:44		 İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
20 Ekim 2020 08:38
CHP, İYİ Parti ve HDP'den birer başkan yardımcısı modeli üzerinde duruluyor
20 Ekim 2020 08:30		 Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur Somali'de bakan seçildi
20 Ekim 2020 08:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası11:44 - Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli genç üniversiteli oldu11:43 - Kovid-19 sosyal medyanın 'psikolojisini' etkiledi11:29 - Karabağ'da ezan sesleri yükselmeye başladı11:25 - Kırmızı bültenle aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi11:23 - Gram altın 483 lira seviyelerinde
11:22 - Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da yeniden artış var!11:20 - Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşları gözden geçirilsin' önerisi11:15 - Temizlik işçisi parkta bulduğu 30 bin lirayı yetkililere teslim etti11:13 - Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi11:08 - 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheliye FETÖ gözaltısı11:06 - Terör örgütüne eleman temin eden eski HDP MYK üyesine hapis istemi
11:05 - Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama11:05 - Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt11:04 - Bez maskeleri '5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı11:01 - İç denetçi atamaları yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!11:01 - Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı
11:01 - Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar
5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
darbareye eli 1
bedelli askerlik 2
18.10.2020 göztepe'ye verilen penaltı 1
istiklal caddesinin altı 2
kırarım boynuzunu iblis 2
araba hizası yan binaya taştığı için dayak yiyen kişi 1
kaşkaval 3
doğrudur 1
Rus taşı 1
kevin mirallas 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam