Şentop Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti.
|20 Ekim 2020 10:36
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti.
TBMM Başkanı Şentop: "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir"
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