1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kovid-19'la mücadelede taşımacı esnafına yardımcı olunmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan taşımacı esnafına, vatandaşların itiraz etmek yerine yardımcı olması gerektiğini kaydetti.
 20 Ekim 2020 10:55
+Aa- Yazdır
'Kovid-19'la mücadelede taşımacı esnafına yardımcı olunmalı'

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafın müşterilerini gideceği yere sağ salim ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Kovid-19 salgınından korunmanın tek yolunun kurallara uymaktan geçtiğine dikkati çeken Palandöken, şoför esnafının hem kendi hem de müşteri sağlığını korumak için tedbirleri uyguladığının altını çizdi.

Palandöken, virüsle mücadele noktasında toplumun tüm kesimleri gibi canla başla çalışan taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafının görevini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın sağlığına önem veren taşımacı esnafımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunuyor. Ancak bazı toplu taşıma alanlarında taşımacı esnafımızın maske ve sosyal mesafe kuralları konusundaki uyarıları vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. Ekmek parası için çalışırken başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere 14 kurula uyma konusunda müşterilerini uyaran taşımacı esnafına itiraz etmek yerine herkes yardımcı olmalı. Tek derdi geçim gayesi olan esnafımıza asla sözlü ya da fiziki şiddet uygulanmamalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşları gözden geçirilsin' önerisi
20 Ekim 2020 11:20		 Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi
18 Ekim 2020 15:41
Hak-iş:Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı
17 Ekim 2020 18:58		 TGK'den 'yıpranma hakkı' açıklaması
17 Ekim 2020 16:15
İstenmeyen mesaj devri bitiyor
16 Ekim 2020 08:39		 TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
15 Ekim 2020 19:23
Toç Bir-Sen'den Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür
15 Ekim 2020 13:48		 Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti
15 Ekim 2020 11:00
Veli öğretmeni CİMER'e şikayet etti, MEM savunma istedi
14 Ekim 2020 23:08		 'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti
14 Ekim 2020 19:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası11:44 - Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli genç üniversiteli oldu11:43 - Kovid-19 sosyal medyanın 'psikolojisini' etkiledi11:29 - Karabağ'da ezan sesleri yükselmeye başladı11:25 - Kırmızı bültenle aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi11:23 - Gram altın 483 lira seviyelerinde
11:22 - Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da yeniden artış var!11:20 - Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşları gözden geçirilsin' önerisi11:15 - Temizlik işçisi parkta bulduğu 30 bin lirayı yetkililere teslim etti11:13 - Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi11:08 - 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheliye FETÖ gözaltısı11:06 - Terör örgütüne eleman temin eden eski HDP MYK üyesine hapis istemi
11:05 - Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama11:05 - Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt11:04 - Bez maskeleri '5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı11:01 - İç denetçi atamaları yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!11:01 - Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı
11:01 - Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar
5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kul hakkı 2
gündelikçiden sonra evde beyaz çorapla tur atan kadın 2
Büyük lokma ye büyük söz söyleme 2
utanmak 4
balkonda uyumak 3
goran bregoviç 1
tokat 1
rafadan tayfa 2
gattın garıştırdın 2
barbar 2
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam