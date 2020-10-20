Bankalar altının saflığını 'milyem değer' üzerinden belirleyecek
|20 Ekim 2020 10:58
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.
BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.
Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.
Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:
|Ayar
|Ürün
|Milyem
|24 Ayar
|İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler
|0,995
|24 Ayar
|Darphane
|0,995
|24 Ayar
|LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri
|0,994
|24 Ayar
|LBMA Harici Rafineri Ürünleri
|0,992
|22 Ayar
|Darphane Üretimi Ziynet
|0,907
|22 Ayar
|Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü
|0,905
|21 Ayar
|Hurda Altın
|0,855
|18 Ayar
|Hurda Altın
|0,725
|14 Ayar
|Hurda Altın
|0,555
|8 Ayar
|Hurda Altın
|0,2975
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