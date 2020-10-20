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Bankalar altının saflığını 'milyem değer' üzerinden belirleyecek

Görüşe açılan yönetmelik taslağına göre, bankalar topladıkları fiziki altınların karşılığını, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirilmesi olarak açıklanan "milyem değerler" üzerinden belirleyecek
 20 Ekim 2020 10:58
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Bankalar altının saflığını 'milyem değer' üzerinden belirleyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:

Ayar Ürün Milyem
24 Ayar İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler 0,995
24 Ayar Darphane 0,995
24 Ayar LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri 0,994
24 Ayar LBMA Harici Rafineri Ürünleri 0,992
22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907
22 Ayar Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü 0,905
21 Ayar Hurda Altın 0,855
18 Ayar Hurda Altın 0,725
14 Ayar Hurda Altın 0,555
8 Ayar Hurda Altın 0,2975
Anadolu Ajansı
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