Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ERMENİSTAN'A GÜVENİLMEMELİ

MHP lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'ın sivilleri uykusunda katleden bir terör devleti olduğunun altını çizen Bahçeli PKK destekli bu yapıya asla güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

"Askıda ekmek çalışmalarına kara çalmaya çalışanlar insan onurunu kaybetmişlerdir. Mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankör, milli manevi hasletlere göz dikecek kadar namertsiniz. Bunlar her fırsatta ya ekonomiye, ya milletimize kötü derler. Korku pompalarlar. Ne milleti ne ekmeği tanırlar. Ama dedikodu tellallığında başı çekerler.

"DOĞAL GAZ REZERVİ MİLLETİMİZE MORAL OLMUŞTUR"

Sakarya sahasından gelen son dakika haberiyle öğrendiğimiz doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştır. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan her insanımız elbette bununla müthiş bir moral bulmuştur. Bundan morali bozulanlar da hemen kendilerini ele vermişlerdir.

AKSİNİ İDDİA EDEN DOLANDIRICIDIR

Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcıdır.

MİLLETİMİZİN ÇELİK İRADESİ İLE O SORUNUN MUHTEVASI DEĞİŞTİ

Biz ekmek diyoruz, bereket, beka, istiklal ve istikbal diyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı ile ulaşacağımıza inanıyoruz. Uzun yıllar "Ne olacak bu memleketin hali" sorusu sohbetlerin gündemindedir. Bu sorunun mahiyet ve muhtevası milletimizin çelik ve çevik iradesi ile değişmiş, Artık gelinen noktada bu sorular "Ne olacak bu dünyanın sonu" noktasına gelmiştir. Türkiye artık dünyanın sorunlarını çözmeye çalışan büyük bir ülkedir.