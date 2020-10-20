Bez maskeleri '5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı

Maske yüz şekline uygun olmalı, her iki yanak bölgesine denk gelen kısımlarda boşluk olmamalı ve alt kısmı çene altına yerleştirilmeli

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı olan, "melt blown" özellikli süzme kabiliyetine sahip orta katmanı ve dikişsiz kumaştan üst-alt katmanları bulunan 3 katlı maskeler tercih edilmeli

Tıbbi maskeler ıslandığında, nemlendiğinde, kirlendiğinde, yere düştüğünde veya 4 saatin üzerindeki kullanımda değiştirilmeli, maske her kullanımdan sonra mutlaka ağzı bağlanarak çöpe atılmalı

En az 5 kez yıkamaya ve kurutmaya dayanıklı olması gereken bez maskeler, dışarıdaki her kullanımdan sonra eve dönüşte mutlaka sabunlu suyla yıkanıp iyice durulanmalı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başta olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarında en etkili korunma yöntemi olarak gösterilen maskenin doğru kullanımı, bulaşın yayılımı açısından da hayati önem taşıyor.

Solunum yolundan çıkan damlacık, öksürme, hapşırma ya da yakın temas sonucunda ağızdan, burundan ya da gözlerden giriş yapabilen koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer alan maskenin yanlış kullanımı, hastalığın yayılımına da davetiye çıkarıyor.

Maske kullanan kişilerin daha az virüse maruz kaldıkları, ciddi ve ağır seyirli enfeksiyonlardan, aynı zamanda grip gibi mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarından da korunabildikleri belirtiliyor.