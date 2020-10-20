Terör örgütüne eleman temin eden eski HDP MYK üyesine hapis istemi

- Terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgütün sözde yapılanmalarına para aktardığı ve illegal yapılarda sorumlu düzeyde görev yaptığı gerekçesiyle Van'da tutuklanan eski HDP MYK üyesi H.E'nin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, güvenlik güçlerine teslim olarak etkin pişmanlıktan yaralanan teröristin ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı iddiasıyla 20 Temmuz'da tutuklanan H.E. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Daha önce de "terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava dosyasıyla birleştirilmek üzere Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelinin terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle aynı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği aktarıldı.

- "Örgüte katılım yapanlar BDP'nin çatısı altında yürütülen çalışmalar sonrasında belirleniyordu"

İddianamede, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesinde şüphelinin terör örgütüne eleman temin ettiği yönünde ifade vermesi üzerine soruşturmaya başlandığı bildirildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan PKK'lı terörist, ifadesinde, örgüte katılmak amacıyla gittikleri BDP İl Başkanlığı binasında şüphelinin kendilerini karşıladığını belirterek, şunları anlattı:

"Örgüte katılmaya karar verdiğimizde arkadaşım beni BDP parti binasında bu şahsın yanına götürmüştü. Kapısında 'Gençlik Komitesi' yazan odaya girmiştik, Bu şahsa PKK'ya katılmak istediğimizi söyledik, bizimle yaklaşık yarım saat muhabbet ederek neden örgüte katılmak istediğimizi sordu ve sonrasında örgüte katılım yapacağımıza ikna olunca not defterine adımızı, soyadımızı, yaşımızı, doğum yerimizi, nereli olduğumuzu, anne ve baba ismimizi not aldı. Daha sonra 'sizin örgüte katılımınızı sağlayacağım ancak yolda herhangi bir yakalanma durumunuz olursa ne parti binasından ne de benden bahsetmeyeceksiniz' diye bizi tembihledi. Devam eden konuşmasında 'ben sizin gibi birçok gencin örgüte katılım yapmasını sağladım, doğru karar vermişsiniz' diyerek bizleri motive edecek konuşmalar yaptı. Örgüte katılım yaptıktan sonra Van merkezde örgüte katılım yapan şahısların BDP partisinin çatısı altında yürütülen çalışmalar sonrasında belirlendiğini, BDP parti içerisinde o dönem faaliyet yürüten H.E'nin de örgüte katılım yapan gençlerin belirlenmesi ve örgüte katılımını organize ettiğini anladım."

Şüphelinin terör örgütü PKK'yla iltisaklı illegal yapılanmalarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne dair ifadelerin de bulunduğu iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı ve ideolojik eğitimini almak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkma, parçalama ideolojisiyle silahlı faaliyet yürütmek üzere örgütün kırsal alanına katılım yapmaya karar veren şahısları örgütün kırsal alanına gitmelerini organize ettiği, PKK/KCK gençlik yapılanması içinde faaliyetlerde bulunarak sokak olaylarını organize ettiği, legal görünümlü illegal bir konfederasyon olan DEM-GENÇ isimli yapılanmanın Cizre sorumlusu olduğu, Van'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik faaliyetlerinden sorumlu olduğu, örgütün yapılanmalarına para aktardığı anlaşılmıştır."