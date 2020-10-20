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Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde, okuldan etkileşimli tahta çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.
|20 Ekim 2020 11:01
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Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlkokulu ve Ortaokulundan 10 etkileşimli tahtanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası incelemesi sonucu tespit ettiği 4 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.
Yaklaşık 400 bin lira değerindeki tahtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
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