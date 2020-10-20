Gram altın 483 lira seviyelerinde
|20 Ekim 2020 11:23
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından 482,9 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 482,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 482,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.901 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece artmasına paralel altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.
Bugün, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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