1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 483 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını 3.205 liradan satılıyor
 20 Ekim 2020 11:23
+Aa- Yazdır
Gram altın 483 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından 482,9 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 482,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 482,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.901 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece artmasına paralel altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

Bugün, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
20 Ekim 2020 10:01		 Dolar güne düşüşle başladı
20 Ekim 2020 09:34
Doçent Şahin: Türk lirası dijital paraya dönüşebilir
20 Ekim 2020 08:10		 Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
19 Ekim 2020 18:28
Çeyrek altın ne kadar oldu?
19 Ekim 2020 17:37		 Gün sonunda dolar ve avro fiyatları
19 Ekim 2020 17:20
Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak
19 Ekim 2020 16:34		 Gram altın 484 lira seviyelerinde
19 Ekim 2020 11:31
Dolar güne sakin başladı
19 Ekim 2020 09:45		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
16 Ekim 2020 18:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası11:44 - Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli genç üniversiteli oldu11:43 - Kovid-19 sosyal medyanın 'psikolojisini' etkiledi11:29 - Karabağ'da ezan sesleri yükselmeye başladı11:25 - Kırmızı bültenle aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi11:23 - Gram altın 483 lira seviyelerinde
11:22 - Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da yeniden artış var!11:20 - Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşları gözden geçirilsin' önerisi11:15 - Temizlik işçisi parkta bulduğu 30 bin lirayı yetkililere teslim etti11:13 - Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi11:08 - 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheliye FETÖ gözaltısı11:06 - Terör örgütüne eleman temin eden eski HDP MYK üyesine hapis istemi
11:05 - Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama11:05 - Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt11:04 - Bez maskeleri '5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı11:01 - İç denetçi atamaları yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!11:01 - Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı
11:01 - Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Acun, batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar
5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cibuti 1
zomzom 2
büfe 1
neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 1
Ozan tufan 1
akşam sefası 1
utanmak 4
ebeveyn olmak 1
nankör 1
Bahar gelsin karşı dağa çıkayım 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam