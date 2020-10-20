Kırmızı bültenle aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.
|20 Ekim 2020 11:25
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MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.
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