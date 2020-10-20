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Karabağ'da ezan sesleri yükselmeye başladı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Dağlık Karabağ bölgesindeki kurtarılan yerleşim birimlerinde ezan sesleri yeniden duyulmaya başladı.
 20 Ekim 2020 11:29
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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Dağlık Karabağ bölgesindeki kurtarılan yerleşim birimlerinde ezan sesleri yeniden duyulmaya başladı.

Anadolu Ajansı
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