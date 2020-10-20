Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
|20 Ekim 2020 11:45
|+Aa- Yazdır
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cüneyt Ç. ile avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Cüneyt Ç'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Halil İbrahim A. ise 3 yıl hapisle cezalandırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 muvazzaf askerinde olduğu 4 kişi FETÖ'den gözaltında
20 Ekim 2020 13:28
|Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası
20 Ekim 2020 13:14
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
20 Ekim 2020 13:05
|Evlat nöbetinde hakaret eden HDP'li Tosun'a soruşturma
20 Ekim 2020 12:11
|Kırmızı bültenle aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
20 Ekim 2020 11:25
|7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheliye FETÖ gözaltısı
20 Ekim 2020 11:08
|Terör örgütüne eleman temin eden eski HDP MYK üyesine hapis istemi
20 Ekim 2020 11:06
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
20 Ekim 2020 10:38
|Fransa'nın aradığı DEAŞ'lı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı
20 Ekim 2020 10:07
|HSK'nın ihraç ettiği hakimlerden 2'si gözaltına alındı
20 Ekim 2020 10:00