1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
 20 Ekim 2020 12:04
+Aa- Yazdır
Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ö. (64), dün akşam saatlerinde görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö, bu sabah yaşamını yitirdi.

Süleyman Ö'nün hastanedeki ifadesinde, İzmir'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı da 6'ya çıktı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
112 müdürüne kafa atan eczane çalışanı serbest bırakıldı
20 Ekim 2020 13:40		 Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20 Ekim 2020 12:07
Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı
20 Ekim 2020 11:01		 Bahçelievler'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
20 Ekim 2020 10:33
Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
20 Ekim 2020 10:05		 Dikkat! Binlerce aileye bakanlık amblemli mektup gönderip dolandırdılar
20 Ekim 2020 09:51
Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
20 Ekim 2020 09:38		 Bursa'da 600 polisle şafak operasyonu
20 Ekim 2020 08:34
Atık yağları 10 numara yağa çevirip satıyorlar
20 Ekim 2020 08:05		 Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam ölü bulundu
20 Ekim 2020 07:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - 112 müdürüne kafa atan eczane çalışanı serbest bırakıldı13:32 - Bu ilçede 37 kişinin testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti13:28 - 2 muvazzaf askerinde olduğu 4 kişi FETÖ'den gözaltında13:28 - Aşiret düğününde takı yarışı: 40 dakikada 1 milyon TL13:23 - Validen uyarı: Gençler, 65 yaş üstünü hasta ediyor13:17 - Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi
13:14 - Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:05 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:57 - Afyonkarahisar lokumu 81 ildeki 81 okula gönderildi12:53 - Çeyrek altın ne kadar?
12:42 - 'Numara komşusu' akımında özel hayatın gizliliğinin ihlali uyarısı12:30 - Askıda ekmekten sonra 'askıda gelinlik' uygulaması başladı12:18 - Lavabo açarken kullandığı ürün patladı, 1,5 milyon tazminat istedi12:17 - Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı12:13 - Taksicilerden, İBB'nin yeni taksi yönetim sistemine tepki
12:11 - Evlat nöbetinde hakaret eden HDP'li Tosun'a soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama
5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
garry rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi 1
18.10.2020 bekir coşkun'un vefatı 1
feraset 1
kasem 1
araba hizası yan binaya taştığı için dayak yiyen kişi 1
rafadan tayfa 2
2 çocuğunu nehire atarak öldüren anne 1
dimitris pelkas 2
dayanıklı tüketim malı 2
allah'ın iblis'e biraz fevri davrandığı gerçeği 13
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam