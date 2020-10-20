1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de Kovid-19'u diğer rahatsızlıklardan ayıran en belirgin özellikler arasında uzun süren öksürük, koku ve tat alma duyusunun kaybolması ve şiddetli vücut ağrıları yer alıyor
 20 Ekim 2020 12:05
+Aa- Yazdır
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

- Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Kovid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, halen etkinliğini sürdüren Kovid-19, virüs taşıyan bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan ya da ağızdan kişiden kişiye bulaşabiliyor. Damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Diğer kişiler bu nesnelere ya da yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüğünde virüs bulaşabiliyor.

Yeni tip koronavirüsün en yaygın semptomlarının başında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebiliyor.

Kovid-19 belirtileri itibarıyla alerjik hastalıklar ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla da benzerlik gösteriyor. Koronavirüsün bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bulgularına genellikle ateş eşlik ediyor. Semptomatik hastalarda ise kas ve eklem ağrıları da görülüyor. Alerjik hastalıklarda ise alerjinin yoğun olarak kendini gösterdiği dönemde berrak yoğun burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve öksürük oluyor.

Kovid-19 ve alerjik hastalıklar sırasında da görülen öksürüğü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kovid-19'da öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Alerjik hastalıklarda daha çok hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşıntı ve kızarıklık bulguları görülüyor.

Kovid-19'a bağlı öksürükte ise gün içerisinde belirgin bir değişiklik olmazken, alerjik hastalıklara bağlı öksürükte dış ortama çıkıldığında, öksürük ve diğer alerjik bulgular artıyor.

Genellikle bu kronik durumu önceki yıllarda da aynı dönemde aynı belirtilerle yaşayan alerji hastalarının tedavisinde özellikle anti-alerjik şurup ve tabletler kullanılıyor. Bu ilaçlar hapşırık, aksırık, burun akıntısı gibi bulguları hafifletiyor. Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisinde ise alerji ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor.

- Her 6 kişiden biri ağır hastalanıyor

Mevsimsel üst solunum yolu rahatsızlıkları ise genellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık görülüyor. Burun ve boğazda sıkıntı yaratan bu rahatsızlıkların yüzde 90'ı virüs kaynaklı oluyor. Kovid-19 ise üst solunum yolu rahatsızlığı belirtilerine göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor.

Koku alamama veya koku almada azalma, tat duyusunda kayıp Kovid-19 belirtilerinde en sık eşlik eden bulgular arasında yer alıyor.

Kovid-19'da ateş ve öksürük, grip ya da üst solunum rahatsızlıklara göre daha uzun sürüyor. Bazı hastalar, haftalarca süren öksürük problemleri yaşayabiliyor.

Normal gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabiliyor. Hasta, 1 hafta içerisinde kendisini toparlayabiliyor. Koronavirüste ise bu durum bazen 1 ay kadar sürebiliyor. Kovid-19'un en sık belirtilerinden biri olsa da ateş her hastada görülmeyebiliyor. Normal gribal enfeksiyonlar ise daha hafif geçirebiliyor.

Kovid-19 virüsünü alan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan kronik rahatsızlıkları olanlar hastalığı daha ciddi geçiriyor. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekenlerin mutlaka tıbbi yardım alması gerekiyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşiret düğününde takı yarışı: 40 dakikada 1 milyon TL
20 Ekim 2020 13:28		 'Numara komşusu' akımında özel hayatın gizliliğinin ihlali uyarısı
20 Ekim 2020 12:42
Askıda ekmekten sonra 'askıda gelinlik' uygulaması başladı
20 Ekim 2020 12:30		 Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli genç üniversiteli oldu
20 Ekim 2020 11:44
Kovid-19 sosyal medyanın 'psikolojisini' etkiledi
20 Ekim 2020 11:43		 Karabağ'da ezan sesleri yükselmeye başladı
20 Ekim 2020 11:29
Bilim Kurulu Üyesi: Ankara'da yeniden artış var!
20 Ekim 2020 11:22		 Temizlik işçisi parkta bulduğu 30 bin lirayı yetkililere teslim etti
20 Ekim 2020 11:15
Bez maskeleri '5 defadan fazla kullanmayın' uyarısı
20 Ekim 2020 11:04		 O ürünlere dikkat! Gramaj hilesi var...
20 Ekim 2020 10:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - 112 müdürüne kafa atan eczane çalışanı serbest bırakıldı13:32 - Bu ilçede 37 kişinin testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti13:28 - 2 muvazzaf askerinde olduğu 4 kişi FETÖ'den gözaltında13:28 - Aşiret düğününde takı yarışı: 40 dakikada 1 milyon TL13:23 - Validen uyarı: Gençler, 65 yaş üstünü hasta ediyor13:17 - Polis dezenfektan sordu, taksici tıraş losyonu gösterdi
13:14 - Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına hapis cezası13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:05 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:57 - Afyonkarahisar lokumu 81 ildeki 81 okula gönderildi12:53 - Çeyrek altın ne kadar?
12:42 - 'Numara komşusu' akımında özel hayatın gizliliğinin ihlali uyarısı12:30 - Askıda ekmekten sonra 'askıda gelinlik' uygulaması başladı12:18 - Lavabo açarken kullandığı ürün patladı, 1,5 milyon tazminat istedi12:17 - Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı12:13 - Taksicilerden, İBB'nin yeni taksi yönetim sistemine tepki
12:11 - Evlat nöbetinde hakaret eden HDP'li Tosun'a soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Koronavirüs yuva yıktı
Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama
5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keyif çayı 3
Hal dili 1
rezidans cinayeti 1
tokat 1
18.10.2020 bekir coşkun'un vefatı 1
akşam sefası 1
Siha'lar için cansız manken önlemi 1
ufunet 1
vicdan 1
kilo mu aldın sen 3
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam