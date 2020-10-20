Taksicilerden, İBB'nin yeni taksi yönetim sistemine tepki

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalı ve ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil ve benzeri eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açıklayacağı yeni taksi yönetim sistemine karşı tüm taksi sivil toplum kuruluş ve oda başkanları, Eyüp Aksu başkanlığında İTEO'nun Seyrantepe'deki merkez ofisinde bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde kendilerini ziyaret ettiğinde verdiği, "İstanbul taksicilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir masasının olacağı ve bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacaklarını ve ortak akılla çözecekleri" şeklindeki vaadini hatırlattı.

Yine seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediye de olsa, hükümet de olsa, hakkınızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve tazminat hakkınız plakalarınız. Bu plakalar sizin hayat garantiniz, sakın kimseye yedirmeyiniz." şeklinde ifadeler kullandığını aktaran Aksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini, iki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) kabul edilmeyen İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam etiğini söyledi.

Bugün, UKOME'de iki kez reddedilen bu sistemin tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendiğini belirten Aksu, "Bunun amacı kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaktan başka bir şey değildir. Ticari taksi plakaları 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, bedel karşılığı ihale yoluyla süresiz çalıştırmak amacıyla verilmiş ve müktesep bir haktır. UKOME kararlarının yargıdan dönme nedenlerinin başında 'Müktesep haklara dokunduğunda/korunmadığında iptal edilir.' gerekçesi gelmektedir. Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin." diye konuştu.

İmamoğlu'na seslen Aksu, şöyle devam etti:

"İmamoğlu, 'teknoloji' diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalı ve ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil ve benzeri eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışmasında bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kayıbı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İmamoğlu'nun 'Biz meslek temsilcileri ile anlaştık.' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir. İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır."

Aksu, İstanbul'da her 100 dakikanın 76'sının trafikte beklemekle geçtiğine dikkati çekerek, trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sisteme geçilmeden, korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel saha çalışması yapılmadan taksi sayısının arttırılması sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

İstanbul'un ilave taksiye değil dijital donanımlı taksiye ve eğitimli taksiciye ihtiyacı olduğunu dile getiren Aksu, bu sebeple kendilerine yönelik yapılan algı oyununa dahil olmak istemediklerini kaydetti.