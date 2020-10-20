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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Üç ilimizde bazı yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantina kararı alındı
 20 Ekim 2020 13:09
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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Koyunlu köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin önemine dikkati çekti.

Havaların soğuması nedeniyle özellikle kapalı mekanların yoğunlukta kullanılmaya başlandığını belirten Öner, bu alanlarda tedbirlerin artırılmasını ve mekanların daha çok havalandırılmasını istedi.

KIRKLARELİ

Öte yandan Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramdere köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulunca geçen hafta kent merkezinde 97 dairelik site, Yayla Mahallesi'nde 2 sokak, Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyü, Büyükmandıra beldesindeki Bağlar Sokağı, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerinde de birer ev karantinaya alınmıştı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 93 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 93 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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