Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN DİSİPLİN CEZALARIYLA İLGİLİ İKİ ÖNEMLİ KARAR Anayasa Mahkemesi, devlet memurluğunda çıkarma cezasına karşı açılan davada disiplin işlemine konu olan eylem için yapılan ceza yargılanmasında beraat kararı verilmesine rağmen disiplin işleminin hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılması nedeniyle başvurucunun masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme bugün yayımlanan ikinci bir kararda ise disiplin cezasına ve naklen atanma işlemine karşı açılan davalarda verilen kararlarda kullanılan ifadeler nedeniyle başvurucunun masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.