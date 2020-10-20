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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
 20 Ekim 2020 13:05
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 414. gününde sürüyor.

Mersin'den 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Yücel için Diyarbakır'a gelen anne Kıymet ve baba Vahap Coşkun da oturma eylemine dahil oldu.

- "Oğlumuzu istiyoruz"

Anne Coşkun, oturma eylemine katılan ailelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce evlat nöbetine dahil olmaya karar verdiklerini söyledi.

Oğluna kavuşmak için Mersin'den geldiğini dile getiren Coşkun, "Oğlum için geldik. Yücel'i getirsinler. Yavrumu çok özledim. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum." dedi.

Coşkun, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Yücel, oğlum evine gel." ifadesini kullandı.

Baba Coşkun da tek isteklerinin oğullarına kavuşmak olduğunu belirterek, "Oğlum 16 yaşındaydı, lise 2. sınıfta okuyordu. Onu alıp götürmüşler. Oğlumuzu istiyoruz. Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik. Allah'ın izniyle inşallah onu alıp gideriz. Bütün arkadaşları gelip teslim oluyor. Devlet onları ailelerine teslim ediyor. Gelsin, teslim olsun istiyoruz. Evine, ailesine kavuşmasını istiyoruz. Ailesiyle huzur içerisinde yaşasın." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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