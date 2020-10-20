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Validen uyarı: Gençler, 65 yaş üstünü hasta ediyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Yaptığımız analizler, aile içi bulaşın çok yoğun olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu durum 65 yaş üstü vaka sayımızı da artırıyor. Maalesef genç aile bireyleri 65 yaş üstü büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor
 20 Ekim 2020 13:23
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Validen uyarı: Gençler, 65 yaş üstünü hasta ediyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte aile içi bulaşın yoğun olduğunu bildirdi.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla ilgili durumun hassasiyetini koruduğuna dikkati çekti.

Kış aylarından önce vaka sayısısının düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetmeye devam ediyor. Yaptığımız analizler, aile içi bulaşın çok yoğun olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu durum 65 yaş üstü vaka sayımızı da artırıyor. Maalesef genç aile bireyleri 65 yaş üstü büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Lütfen tedbirlere uyarak sosyalleşelim, ev ziyaretlerini erteleyelim." ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasıyla kapalı alanların kullanımının hastalık riskini artırdığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Kapalı ortamlarda bir araya geldiğimizde çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek ancak salgınla mücadelenin kilit noktası sizlerin tedbirlere uyması. Koronavirüs sinsi bir hastalık ve tedbirsiz olarak bir araya geldiğimizde hızla yayılıyor. Lütfen kendimiz ve karşımızdakinin hasta olabileceği ihtimalini gözeterek hareket edelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Sağlıklı günlere el birliğiyle kavuşacağız."
Anadolu Ajansı
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