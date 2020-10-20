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Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

Gazeteci Buket Aydın, ekranlara ne zaman döneceğine ilişkin olarak yöneltilen soru üzerine "Daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor" ifadesini kullandı.
 20 Ekim 2020 13:46
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Buket Aydın: Mekanın sahibi geri geliyor

Gazeteci Buket Aydın, meslektaşlarının "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Snob Magazin'in aktardığına göre, ilk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor."
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