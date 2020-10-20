Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'ye 'askıda ekmek' teşekkürü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum.
|20 Ekim 2020 14:07
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