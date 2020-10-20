Validen, 'ev ziyaretleri vakaları artırıyor' uyarısı
|20 Ekim 2020 14:13
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Havaların soğumasıyla akrabalar ve komşular arası ev ziyaretleri yapılmaya başlandı. Evlerde oluşan bu yoğunlaşmalar maalesef vaka artışlarına sebep oluyor." dedi.
Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, kenetteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alınan önlem ve tedbirler ışığında vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak en ufak bir rehavette sayılarda tekrar artış yaşandığının gözlendiğini vurgulayan Karaömeroğlu, özellikle ev ziyaretleri konusunda vatandaşların çok dikkati olmaları gerektiğini belirtti.
Maske ve hijyenin yanında ev ziyaretlerindeki fiziki mesafenin de önemine işaret eden Vali Karaömeroğlu, şöyle devam etti:
"Havaların soğumasıyla akrabalar ve komşular arası ev ziyaretleri yapılmaya başlandı. Evlerde oluşan bu yoğunlaşmalar maalesef vaka artışlarına sebep oluyor. Bu açıdan kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılması halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın ev ziyaretlerinde çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Zaruri olmadıkça toplu olarak bir araya gelinmemelidir. Nasıl ki dışarda sosyal mesafeye uygun hareket ediyorsak evlerde de fiziki mesafeye riayet etmeliyiz."
Karaömeroğlu, kentte insanların yoğun bulundukları iş yerlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini; bugüne dek kusurlu bulunan işletmelere 31 bin 94 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.
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