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Gençlik kampları, sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını Kovid-19 salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtıklarını bildirdi
 20 Ekim 2020 14:24
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Gençlik kampları, sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ile ailelerine açtıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana fedakarca ve özveriyle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kamplarının kapılarını onlara açtık. Amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin kamplarımızda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Biraz olsun morallerini yükselterek, eşleri, çocukları, aileleri ile güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak."

Kamplarda sağlık çalışanları ile aileleri, bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, bocce gibi birçok etkinliğe katılarak, keyifli vakit geçirme imkanı bulabilecek.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kamplarda ilk etapta 300 kişi misafir edilecek. Kamplar, "Sağlık çalışanı anne-kız", "Sağlık çalışanı baba-oğul" ve "Sağlık çalışanlarının çocukları" olarak üç farklı konseptte yapılıyor.

Organizasyonun ilk bölümü, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ekim tarihlerinde ise Aydın Efeler, Osmaniye Aslantaş, Mersin Maliye, Bursa Karacaali, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Şehzadeler ve İstanbul Marmaracık tesislerinde gençlik kampları düzenlenecek.
Anadolu Ajansı
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