CHP Basın Bürosu, İnce'yi sansürledi
Hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu. Fakat CHP Genel Merkezi tarafından medyaya servis edilen fotoğrafta Muharrem İnce'nin sansürlendiği ortaya çıktı.
|20 Ekim 2020 15:13
|+Aa- Yazdır
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un kılınan cenaze namazına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı. CHP Genel Merkezi Basın Bürosu, medyaya Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin fotoğrafını sansürleyerek gönderdi.
Bekir Coşkun'un cenazesine katılan İnce ve Kılıçdaroğlu fotoğrafta görüldüğü üzere yan yana saf tuttu. İşte o fotoğraf
Chp Genel Merkezi Basın Bürosu ise medyaya İnce'nin kareden çıkarılmış fotoğrafı servis etti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'ye 'askıda ekmek' teşekkürü
20 Ekim 2020 14:07
|Bakan Karaismailoğlu'ndan, hava kontrolörlerine '15 Temmuz' övgüsü
20 Ekim 2020 14:03
|Erdoğan'dan, Macron'a 'Fransa İslamı' tepkisi
20 Ekim 2020 13:58
|Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi
20 Ekim 2020 11:13
|Devlet Bahçeli'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt
20 Ekim 2020 11:05
|Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama
20 Ekim 2020 11:05
|Şentop Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti
20 Ekim 2020 10:36
|5 gün önce Erdoğan'la görüşen Ak Partili isim virüse yakalandı
20 Ekim 2020 10:25
|Sayın Valimin 'Şahsımın bu hareketine şahsım olarak üzüldüm' cümlesi
20 Ekim 2020 09:25
|Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarıyorlar
20 Ekim 2020 09:08