Hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması artırılacak
|20 Ekim 2020 15:31
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı Reformunun ana hedeflerinden birinin de hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücünü artırmak olduğunu belirtti.
Bu kapsamda, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini kaydeden Gül, Yargı Reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasındaki iş birliği ve katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkürlerini iletti.
Yargı Reformu kapsamında, YÖK tarafından daha önce hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilenmiş ve ilk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımların bu şarta göre yapılmasına olanak tanınmıştı.
Yargı Reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasında, işbirliği ve değerli katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkür ediyorum.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 20, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir ilde daha kamu kurumlarına HES koduyla girilecek
20 Ekim 2020 16:11
|Evden üretip internetten satanlara 220 bin TL sınırı geliyor
20 Ekim 2020 15:34
|Gençlik kampları, sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
20 Ekim 2020 14:24
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20 Ekim 2020 13:09
|Toplu taşıma araçları ve öğrenci servislerinde koronavirüs denetimi
20 Ekim 2020 10:25
|HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
20 Ekim 2020 00:35
|Yurtlarda, sağlık personeli bulundurma zorunluğunda değişiklik
20 Ekim 2020 00:05
|İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza
19 Ekim 2020 23:46
|6 ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 22:00
|Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
19 Ekim 2020 20:47