Evden üretip internetten satanlara 220 bin TL sınırı geliyor
|20 Ekim 2020 15:34
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TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile evlerde üretilip internet üzerinden mal satanlara esnaf muaflığı geliyor.
Buna göre, evinde ürettiği malları satmak isteyenlerin esnaf muaflığına girebilmesi için, öncelikle bir işyeri açmaması ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaması gerekiyor.
Esnaf muaflığından yararlanmak isteyenler, önce esnaf vergi muafiyeti belgesi alması sonra da bir bankada ticari hesap açtırması gerekiyor. Bu ticari hesaba gelen paranın yüzde 4'ü bankaca kesilecektir. Eğer bir veya daha fazla işçi çalışıyorsa bu halde %2 kesinti yapılacak.
Esnaf muaflığından yararlanacakların yıllık 220 bin TL üzerinde ciroya ulaşması halinde, gelecek yıldan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.
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