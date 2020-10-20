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Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret

Kayseri'de özel kreşin, İl Tüketici Hakem Heyeti'nin corona virüsü nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için iade ücretini isteyen veliyi haklı bulduğu karara ilişkin itirazı, Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'nce reddedildi.
 20 Ekim 2020 15:35
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Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret

Kayseri'de yaşayan avukat Ercan Avcı, geçen dönemki eğitim- öğretim yılında çocuğunu özel kreşe kaydettirdi. Avcı, çocuğunun kreş ücretini ise peşin ödedi.

Mart ayında korona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından Avcı'nın çocuğu, kreşe gidemedi. Avcı da 16 Mart ile 16 Haziran arasındaki günler için ödediği ücretin tarafına iade edilmesini istedi.

Özel kreş ise kusurlu olmadıkları gerekçesiyle ücreti iade etmedi. Avukat Avcı, bunun üzerine 9 Eylül'de İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, Avcı'nın başvurusunu halklı bularak, kreşin 5 bin 782 lirayı iade etmesine karar verdi.

Bunun üzerine kreş yönetimi de Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Kararı görüşen mahkeme heyeti de 15 Ekim'de Avcı'yı haklı bularak, 5 bin 782 liranın ödenmesine karar verdi.

KREŞİN MAHKEMEYE İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Özel kreşin mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmediğini kaydeden avukat Ercan Avcı, "Kreş, Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararının doğru olmadığı, hukuka aykırı iddiaları ile Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Kayseri Tüketici Mahkemesi verdiği karar ile hakem heyetinin kararını hukuka uygun buldu ve karar kesinleşti. Zannedersem bu alanda verilmiş ilk mahkeme kararı bu şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda ücret iadesi talep eden vatandaşların ilgili özel okul ve kreşlere başvurmaları gerekiyor. Buradaki önemli nokta özel okulların ve kreşlerin kusurlu olmadıklarını, bu nedenle ücret iadesi yapamayacakları yönündeki savunmanın geçersiz olduğu hususudur. 'Türk Borçlar Kanunu'na göre ifa imkansızlığını düzenleyen maddelerde ifa edimini yerine getiremeyen, hizmet veren, bununla ilgili aldığı ücretin sebepsiz zenginleşme uyarınca iade etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla özel okulların ve kreşlerin bu süreçte kusurlu olmasına gerek yoktur. Bu bir kusursuz sorumluluk halidir. Dolayısıyla bu yöndeki iddiaya itibar edilmemelidir. Nitekim Kayseri Tüketici Mahkemesi ve Tüketici İl Hakem Heyeti bu yönde karar vermiştir" diye konuştu.
DHA
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