Bakan Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunları diyalogla çözelim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunların diyalog, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduklarını belirterek, "Sorunları konuşarak çözelim fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğmeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik kararlılıklarını ifade eden Akar, "Bununla birlikte KKTC'de, onun etrafında ve semalarında hem Türkiye'nin hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatleri neyse bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Bunları şimdiye kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunların diyalog, barış ve uluslararası hukuk içinde çözümünün önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden, konuşmaktan, görüşmekten yanayız. İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat diğer taraftan da herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğmeyeceğimizi herkesin görmüş, anlamış olması lazım."

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil hedefleri vurmaya, çocuk kadın demeden masum halkı katletmeyi sürdürdüğünü belirten Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Şehitlere ve saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.