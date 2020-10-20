1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti
 20 Ekim 2020 15:48
+Aa- Yazdır
Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
20 Ekim 2020 14:47		 Yunanistan S-300'ü teste hazırlanıyor
20 Ekim 2020 13:50
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
20 Ekim 2020 09:59		 'Koronavirüs açlık riskini artırdı'
20 Ekim 2020 08:00
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57		 UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak
19 Ekim 2020 19:52
Ermenistan Terter'de fabrika vurdu... İşte vurulma anı
19 Ekim 2020 16:12		 Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
19 Ekim 2020 15:50
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 282 bini aştı
19 Ekim 2020 09:17		 Azerbaycan ordusu 13 köy daha geri aldı
19 Ekim 2020 07:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - İyi Parti'de kavga büyüyor... Özdağ'dan Akşener'e sert cevap17:07 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı17:00 - Sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası16:49 - Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı16:39 - 'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi kaldığı evi yaktı16:33 - Sağlık çalışanlarına saldırı sanıkları için yeniden tutuklama kararı
16:29 - Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçtan göçmenler çıktı16:27 - Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı16:25 - 'Adil Gür, sözünün arkasında durmadı'16:23 - Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine koronavirüse yenik düştü16:19 - Meslekten ihraç edilen komiserler Yunanistan'a kaçarken yakalandı16:11 - Bir ilde daha kamu kurumlarına HES koduyla girilecek
16:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı... Erdoğan açıklama yapacak15:59 - Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanık: Kasten yaralamadım15:48 - Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok15:38 - Bakan Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunları diyalogla çözelim15:35 - Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret
15:34 - Muvazzafların da olduğu 31 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
Acun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak
HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
İyi Partili Buğra Kavuncu: Derneğin FETÖ'yle ilgisini bilmiyordum
711 askeri personelin FETÖ'den ihraç dosyası komutanlıklarında
Koronavirüs yuva yıktı
65 yaş ve üstüne kısıtlama gelebilir
Akşener'den FETÖ iddialarına ilk açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şeytan 2
Ozan tufan 1
insan olabilmek 1
kösnül 1
18.10.2020 bekir coşkun'un vefatı 1
Telif 1
ak parti gençlik kolları'nın sen kimsin videosu 1
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 2
Jose ernesto sosa 1
18.10.2020 göztepe'ye verilen penaltı 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Beleidyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Gaziantep Beylon İnşaat 28 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Kuyucuk Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam